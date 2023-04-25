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Meu Filho na Escola

Professor viraliza ao grampear memes nas provas dos alunos; exposição é prejudicial?

A análise da comentarista Juliana Santos

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 17:45

Publicado em 

25 abr 2023 às 17:45
Escola, prova, teste exame, escrita, escrever
Escola, prova, teste exame, escrita, escrever Crédito: Freepik
Será que é saudável atribuir memes às notas de estudantes? Tem circulado, nas redes sociais, vídeos de professores que colam figurinhas com memes que correspondem às notas. Isso pode gerar mal estar entre os/as colegas? Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. "Se pensarmos nos contextos de violência que estamos vivendo, a brincadeira vinda de de um adulto, pode sim, pode legitimar as 'brincadeiras' de mal gosto que acontecem entre as turmas", orienta. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 25-04-23

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