Professor viraliza ao grampear memes nas provas dos alunos; exposição é prejudicial?

Será que é saudável atribuir memes às notas de estudantes? Tem circulado, nas redes sociais, vídeos de professores que colam figurinhas com memes que correspondem às notas. Isso pode gerar mal estar entre os/as colegas? Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. "Se pensarmos nos contextos de violência que estamos vivendo, a brincadeira vinda de de um adulto, pode sim, pode legitimar as 'brincadeiras' de mal gosto que acontecem entre as turmas", orienta. Ouça a conversa completa!