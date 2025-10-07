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MEU FILHO NA ESCOLA

Professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina

Acompanhe o comentário de Juliana dos Santos

Publicado em 07 de Outubro de 2025 às 17:08

Publicado em 

07 out 2025 às 17:08
Violência nas escolas
Violência nas escolas Crédito: Pexels
Meu Filho na Escola - 07-10-25
Disciplina em sala de aula é o assunto em destaque nesta edição de Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. No Brasil, os professores perdem, em média, 21% do tempo de aula para manter a ordem em sala. Ou seja, a cada cinco horas de aula, uma hora é perdida para conseguir a atenção dos estudantes. O dado é da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (Talis) 2024, divulgada na segunda-feira (6), pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). "Indisciplina. Professores têm sofrido com problemas de saúde mental e perda de tempo de aula pelo excesso de indisciplina. Metodologias interativas, regras claras e parceria entre família e escola são bases para amenizar essa questão", explica a comentarista. Ouça a conversa completa!

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