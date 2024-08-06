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Meu Filho na Escola

Por que participar das Olimpíadas do Conhecimento pode ser importante para estudantes?

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 16:16

Publicado em 

06 ago 2024 às 16:16
Olímpiadas escolares também podem ser importantes para os alunos
Olímpiadas escolares também podem ser importantes para os alunos Crédito: Pexels
Dentro da educação brasileira, o sistema educacional brasileiro conta com diversas competições de conhecimentos nas mais diversas áreas, que são conhecidas como “Olimpíadas do Conhecimento”. Afinal, as olimpíadas se tratam apenas de mais uma atividade? É sobre esse assunto que a comentarista Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho Na Escola. "As olimpíadas podem ser porta de entrada para algumas universidades do país, tal como a USP. Preparar os alunos para as etapas e conquista de medalhas vai além das competições escolares", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 06-08-24

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