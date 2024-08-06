Por que participar das Olimpíadas do Conhecimento pode ser importante para estudantes?

Dentro da educação brasileira, o sistema educacional brasileiro conta com diversas competições de conhecimentos nas mais diversas áreas, que são conhecidas como “Olimpíadas do Conhecimento”. Afinal, as olimpíadas se tratam apenas de mais uma atividade? É sobre esse assunto que a comentarista Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho Na Escola. "As olimpíadas podem ser porta de entrada para algumas universidades do país, tal como a USP. Preparar os alunos para as etapas e conquista de medalhas vai além das competições escolares", explica. Ouça a conversa completa!