Por dentro do novo Ensino Médio: o que são os itinerários formativos?

Nesta edição do Meu Filho Na Escola, Juliana Santos traz como destaque a discussão que envolve o novo ensino médio. Quem também participa da conversa é Juliano Campana, educador e Conselheiro do Conselho Municipal de Educação de Vitória. O novo ensino médio, aprovado numa lei de 2017, passa a valer a partir deste ano letivo e vai mudar gradativamente o ensino em escolas públicas e privadas de todo o país. Um novidade no modelo que pode ser aplicado neste ano são os chamados itinerários formativos.
Segundo o Ministério da Educação, "os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio". "O ensino médio deixa de ter um formato único. Ele passa a ter uma parte geral e outra parte flexível, com os itinerários formativos, que são caminhos de formação que a escola pode seguir como entender, com disciplinas inovadoras, por exemplo", explica Juliano. Ouça a conversa completa!
Meu Filho Na Escola - 18-01-22.mp3