Por dentro do novo Ensino Médio: o que são os itinerários formativos?

Nesta edição do Meu Filho Na Escola, Juliana Santos traz como destaque a discussão que envolve o novo ensino médio. Quem também participa da conversa é Juliano Campana, educador e Conselheiro do Conselho Municipal de Educação de Vitória. O novo ensino médio, aprovado numa lei de 2017, passa a valer a partir deste ano letivo e vai mudar gradativamente o ensino em escolas públicas e privadas de todo o país. Um novidade no modelo que pode ser aplicado neste ano são os chamados itinerários formativos.