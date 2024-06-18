Pisa: mais da metade dos alunos brasileiros tem nível baixo de criatividade

Nesta edição do "Meu Filho Na Escola", o destaque é que mais da metade (54,3%) dos alunos brasileiros de 15 anos apresentou um baixo nível de criatividade ao tentar solucionar problemas sociais e científicos apresentados em uma prova internacional de conhecimentos. O dado foi divulgado nesta terça-feira (18) pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Pisa, sigla em inglês para "Programa Internacional de Avaliação de Estudantes", é uma das mais importantes avaliações de educação do mundo. Tradicionalmente, ele mede os conhecimentos de alunos de escolas públicas e particulares em matemática, ciências e leitura.

Entre os 56 países participantes (membros da OCDE e parceiros), o Brasil ficou no fim da lista, na 44ª posição, atrás de outras nações latino-americanas, como Uruguai, Colômbia e Peru. "Criatividade é uma competência que precisa ser desenvolvida e não se trata de um aspecto inato. Pessoas criativas são aquelas que acionam seu repertório de conhecimento e buscam novos saberes para resolver problemas. O Exame do Pisa constatou que os brasileiros apresentam baixo nível de criatividade e isso pode ser um reflexo de nossos aspectos metodológicos que reproduzem modelos de aulas mais tradicionais e não criam experiências de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento da criatividade", explica a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!