Países europeus estão banindo celulares e tablets em sala de aula; qual o impacto da medida?

O governo da Holanda anunciou recentemente que banirá celulares, tablets e smartwatches das salas de aula do país a partir de 1º de janeiro de 2024. Os dispositivos só serão permitidos em atividades de habilidades digitais, por motivos médicos ou para auxiliar pessoas portadoras de deficiência. Tema para a comentarista Juliana Santos nesta edição do Meu Filho Na Escola. Seria possível retirar as telas das crianças e adolescentes no Brasil como propõe alguns países europeus? "Estamos vivendo a era dos nativos digitais e muitas das atividades voltadas para eles estão dentro das telas, tal como os livros didáticos. Parece-nos que o mais importante é a ênfase no processo de educação digital e não na retirada completa das telas", explica. Ouça a conversa completa!