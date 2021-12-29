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Meu Filho na Escola

Pais tem 'obrigações' no acompanhamento escolar dos filhos; saiba como cumpri-las

As explicações são da educadora Juliana Santos

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 00:11

Publicado em 

29 dez 2021 às 00:11
Escola, aula, ensino
Fim de ano, é hora de analisar se você cumpriu suas obrigações Crédito: Freepik
Nesta edição do Meu Filho Na Escola, Juliana Santos fala da relação de pais e escolas na reta final de um ano e no início da reta do ano seguinte. É hora de fazer uma revisão das ações da família em relação à escola. Você, pai e mãe, foi presente no acompanhamento educacional? Orientou quando necessário ou delegou tudo para escola? É necessário entender que as 'obrigações' de pais para com a educação dos filhos só termina quando o indivíduo consegue se estruturar sozinho, mesmo no ensino superior. "Pais e responsáveis precisam dedicar tempo ao programa de educação", explica a comentarista. Ouça:
Meu Filho na Escola - 28-12-21.mp3

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