Os desafios dos indicadores da Educação no país

A ONG Centro de Liderança Pública publicou pesquisa sobre indicadores de Educação. O Espírito Santo ocupa a 9ª posição no país. O Censo Escolar de 2020 apontou que um a cada 10 gestores educacionais tem curso de gestão com mais de 80h. Outro dado importante é que apenas 39,5% dos professores da Educação Básica possuem curso de formação continuada. A qualidade da educação depende de investimento em desenvolvimento de profissionais. Tema para a comentarista Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho Na Escola. Ouça a conversa completa!