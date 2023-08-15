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Meu Filho Na Escola

Os desafios da inclusão de alunos com altas habilidades nas escolas

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 18:22

Publicado em 

15 ago 2023 às 18:22
Material Escolar
Material Escolar Crédito: Pixabay
Se, por um lado, a escola se mobilizou para atender estudantes com dificuldade de aprendizagem, por outro os casos de superdotação nem sempre são identificados e atendidos como deveria. Há testes que são feitos para confirmar essa condição das pessoas e garantias legais para inclusão, de fato, nas escolas. A adaptação de ensino precisa acontecer para todos e é isso que crianças, adolescentes e famílias esperam para o melhor desenvolvimento das pessoas. Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. A inclusão de alunos com altas habilidades/superdotação. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 15-08-23

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