O que fazer em caso de racismo nas escolas?

Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a educadora Juliana Santos repercute o caso da filha da atriz Samara Felippo, que foi vítima de ofensa racista dentro da escola. Durante a conversa, a comentarista reflete: o que fazer quando ocorrem episódios de racismo nos ambientes escolares? "A escola precisa se reposicionar pedagogicamente na luta antirracismo. Literatura, livros didáticos, debates, letramento. A escola é o lugar da diversidade e da formação de consciência cidadã por isso é tão importante repensar seu posicionamento a partir dos objetivos de aprendizagem", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 07-05-24