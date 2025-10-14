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Meu Filho na Escola

O que é ser professor e quais os desafios para os docentes na atualidade?

Acompanhe o comentário da professora Juliana Santos.

Publicado em 14 de Outubro de 2025 às 17:07

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14 out 2025 às 17:07
sala de aula; professora; alunos; matemática
sala de aula; professora; alunos; matemática Crédito: drazen_zigic/Freepik
Meu Filho na Escola - 14-10-25
Na quarta-feira, 15 de outubro, é recordado o Dia do Professor. A data foi oficializada no Brasil em 1963, por meio de um decreto que instituiu o 15 de outubro como Dia do Professor, em homenagem à criação das primeiras escolas elementares no país. Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto e traz uma abordagem contemporânea à data. "Ser professor é desafiador em um contexto de desvalorização e desrespeito. Valorização envolve compensação financeira, mas também respeito profissional", explica. Ouça a conversa completa!

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