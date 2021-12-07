O que é o "projeto de vida" que passa a integrar o ensino médio

Nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos explica o que é o "projeto de vida", abordagem que será desenvolvida em todas as escolas obrigatoriamente no chamado novo ensino médio. Ouça as explicações:
Meu Filho na Escola - 07/12/2021
Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:53
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