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Meu Filho na Escola

O que é o "projeto de vida" que passa a integrar o ensino médio

As explicações são da educadora Juliana Santos

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:53

Publicado em 

07 dez 2021 às 16:53
Sede do Ministério da Educação, em Brasília
Sede do Ministério da Educação, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos explica o que é o "projeto de vida", abordagem que será desenvolvida em todas as escolas obrigatoriamente no chamado novo ensino médio. Ouça as explicações:
Meu Filho na Escola - 07/12/2021

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