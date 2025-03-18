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Meu Filho Na Escola

O que as primeiras provas do ano podem dizer sobre os alunos?

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 18 de Março de 2025 às 17:25

Publicado em 

18 mar 2025 às 17:25
Enem, redação, escrita, teste, prova, escrever
O que as provas indicam, além das notas? Crédito: Pexels
Nesta edição de Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos analisa os resultados das primeiras provas do ano e reflete se as notas podem ser reflexo do desenvolvimento dos alunos. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 18-03-25

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