O que as primeiras provas do ano podem dizer sobre os alunos?

Nesta edição de Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos analisa os resultados das primeiras provas do ano e reflete se as notas podem ser reflexo do desenvolvimento dos alunos. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 18-03-25
Publicado em 18 de Março de 2025 às 17:25
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