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Meu Filho Na Escola

O quanto o Brasil investe no ensino superior se comparado aos países "ricos"

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 16 de Setembro de 2025 às 23:02

Publicado em 

16 set 2025 às 23:02
A decisão do curso da graduação é algo importante (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
[Edicase]A decisão do curso da graduação é algo importante (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock
O gasto público brasileiro com alunos de ensino superior é maior do que a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Isso, no entanto, não é observado na escola pública. De acordo com o relatório Education at Glance, lançado na última semana, a média investida pelo Brasil na educação básica é um terço daquilo que se gasta nos outros países analisados. Na educação superior, o investimento na rede pública chega a US$ 15,6 mil por estudante, um patamar similar a média da OCDE e da União Europeia. Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 16-09-25

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