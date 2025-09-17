O quanto o Brasil investe no ensino superior se comparado aos países "ricos"

O gasto público brasileiro com alunos de ensino superior é maior do que a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Isso, no entanto, não é observado na escola pública. De acordo com o relatório Education at Glance, lançado na última semana, a média investida pelo Brasil na educação básica é um terço daquilo que se gasta nos outros países analisados. Na educação superior, o investimento na rede pública chega a US$ 15,6 mil por estudante, um patamar similar a média da OCDE e da União Europeia. Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 16-09-25