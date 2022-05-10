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Meu Filho na Escola

Novo Enem: entenda o que vai mudar na prova

Confira a conversa com Juliana Santos!

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 18:40

Publicado em 

10 mai 2022 às 18:40
Página do site do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Página do site do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Carlos Alberto Silva
A partir de 2024, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai mudar. Este é o tema do Meu Filho na Escola, com Juliana Santos. Entre os destaques, a prova terá duas fases. A comentarista explica: "a primeira, obrigatória para todos candidatos, que envolve Linguagens, Matemática e Redação. A novidade está na 2ª fase que será realizada de acordo com as escolhas feitas pelo estudante ao longo do seu Ensino Médio. Além disso, haverá 25% das provas discursivas", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 10-05-22.mp3

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