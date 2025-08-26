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Meu Filho na Escola

Não é brincadeira, é bullying: quando é necessário o alerta nas escolas!

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 26 de Agosto de 2025 às 19:14

Publicado em 

26 ago 2025 às 19:14
Bullying
Bullying Crédito: Pexels
As relações da escola que se estendem para fora dela são boas, mas podem ter um lado desafiador porque estão também as "brincadeiras" e até o bullying e, agora, no espaço virtual o cyberbullying. É esse o alerta que a comentarista Juliana Santos traz nesta edição de Meu Filho Na Escola. Quando é brincadeira e quando pode ser considerada prática de bullying. E mais: as situações das redes sociais que desembocam na escola. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2019, realizada pelo IBGE, 23% dos estudantes de 13 a 17 anos afirmaram ter sofrido bullying na escola nos 30 dias anteriores à pesquisa. Em contrapartida, 12% dos alunos na mesma faixa etária assumiram ter praticado essa violência no mesmo período. As informações são do portal "G1". Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 26-08-25

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