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Meu Filho Na Escola

N° de professores formados em EAD na rede privada dobra em 10 anos; entenda os impactos

Ouça a análise da comentarista Juliana Santos

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 15:01

Publicado em 

18 out 2023 às 15:01
Professor EAD
Professor EAD Crédito: Pexels
O índice de professores que se formaram em cursos de licenciatura à distância, em faculdades particulares, mais do que dobrou em uma década: saltou de 28,2% (2002) para 60,2% (2022). Nesse mesmo período, houve uma queda na qualidade dessas graduações.
É o que mostra um levantamento da ONG Todos Pela Educação, obtido exclusivamente pelo portal g1 e formulado a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Além disso, vamos comentar os dados e também falar do outro lado da moeda também, ou seja, as alegrias da profissão docente. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 17-10-23

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