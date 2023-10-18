N° de professores formados em EAD na rede privada dobra em 10 anos; entenda os impactos

O índice de professores que se formaram em cursos de licenciatura à distância, em faculdades particulares, mais do que dobrou em uma década: saltou de 28,2% (2002) para 60,2% (2022). Nesse mesmo período, houve uma queda na qualidade dessas graduações.

É o que mostra um levantamento da ONG Todos Pela Educação, obtido exclusivamente pelo portal g1 e formulado a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Além disso, vamos comentar os dados e também falar do outro lado da moeda também, ou seja, as alegrias da profissão docente. Ouça a conversa completa!