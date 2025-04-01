Mentiras que os alunos contam e impactam no ambiente escolar

Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos, em recordação ao Dia da Mentira, 1 de abril, recorda as principais mentiras que são contadas pelos estudantes à época da escola e como elas impactam no ambiente escolar. "Esqueci de fazer o dever de casa"; "não quero ir pra educação física porque estou passando mal"... São alguns exemplos. "Mentiras! Elas existem e não podemos negar. Mas é papel da família e da escola orientar os alunos quanto a essa atitude. Como podemos reforçar ela relação?", questiona a comentarista. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 01-04-25