Matrículas no ensino superior EAD superam as presenciais no Brasil

Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos traz como destaque a notícia que o número total de matrículas em educação à distância (EAD) no ensino superior quase quadruplicou de 2014 a 2024. O aumento foi de 286,7% em 10 anos. Em 2014, cerca de 2 a cada 10 estudantes de ensino superior estavam matriculados em cursos à distância. Em 2024, eram quase 7 a cada 10. É o que revela o Censo da Educação Superior 2024 que acaba de ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em contrapartida, a modalidade presencial registrou queda de 22,3% nas matrículas nos mesmos10 anos. As informações são do "G1". "Acesso x qualidade: como equacionar essa questão?". Ouça a conversa completa!