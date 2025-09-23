Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho na Escola

Matrículas no ensino superior EAD superam as presenciais no Brasil

Acompanhe o comentário de Juliana Santos.

Publicado em 23 de Setembro de 2025 às 17:04

Publicado em 

23 set 2025 às 17:04
Educação à distância
Educação à distância Crédito: Divulgação
Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos traz como destaque a notícia que o número total de matrículas em educação à distância (EAD) no ensino superior quase quadruplicou de 2014 a 2024. O aumento foi de 286,7% em 10 anos. Em 2014, cerca de 2 a cada 10 estudantes de ensino superior estavam matriculados em cursos à distância. Em 2024, eram quase 7 a cada 10. É o que revela o Censo da Educação Superior 2024 que acaba de ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em contrapartida, a modalidade presencial registrou queda de 22,3% nas matrículas nos mesmos10 anos. As informações são do "G1". "Acesso x qualidade: como equacionar essa questão?". Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 23-09-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados