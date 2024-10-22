"Macetando": música de Ivete e Ludmilla vira questão de vestibular

Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos analisa a escolha de músicas como "Macetando" - música de Ivete Sangalo e Ludmilla - para questões de provas. O hit do Carnaval virou tema de uma questão da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), aplicado no último domingo (20). Com base na letra da canção, os candidatos deveriam escolher a alternativa que melhor indicasse o aspecto que contribui para o mascaramento do significado de macetar. Ouça a conversa completa!