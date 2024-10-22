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Meu Filho na Escola

"Macetando": música de Ivete e Ludmilla vira questão de vestibular

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 18:15

Publicado em 

22 out 2024 às 18:15
Prova de concurso
Prova de concurso Crédito: Lifestock
Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos analisa a escolha de músicas como "Macetando" - música de Ivete Sangalo e Ludmilla -  para questões de provas. O hit do Carnaval virou tema de uma questão da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), aplicado no último domingo (20). Com base na letra da canção, os candidatos deveriam escolher a alternativa que melhor indicasse o aspecto que contribui para o mascaramento do significado de macetar. Ouça a conversa completa!  
Meu Filho na Escola - 22-10-24

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