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Meu Filho na Escola

Lula edita decreto para promover educação inclusiva; entenda

Quem explica é a comentarista Juliana Santos

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 17:36

Publicado em 

03 jan 2023 às 17:36
Sala de aula
Sala de aula Crédito: Pixabay
Após tomar posse no Congresso Nacional, o presidente Luis Inácio Lula da Silva assinou os primeiros atos de seu governo no último domingo (1). Uma de suas medidas foi editar um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que previa uma política de educação especial. A iniciativa foi criticada e considerada como uma forma de segregar o ensino de pessoas com deficiência. O decreto 10.502 foi publicado em setembro de 2020 e previa uma Política Nacional de Educação Especial (PNEE).
A iniciativa deixava a critério dos pais a definição sobre se preferem matricular seus filhos em escolas ou classes comuns inclusivas, especiais ou específicas para surdos, por exemplo. O decreto também incentiva a criação de escolas e classes especializadas e escolas e classes bilíngues de surdos. Tema para a comentarista Juliana Santos nesta edição do Meu Filho Na Escola. Ouça a  conversa completa!
Meu Filho na Escola - 03-01-23

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