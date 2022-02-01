'Livro didático não é a fonte de tudo e nem pode ser; ele é um dos objetos educacionais'

Nesta edição do Meu Filho na Escola, o assunto é o livro didático! Muitas escolas, por exemplo, engessam o ensino ao que consta no material didático, sem deixar o professor desenvolver conteúdos à parte ou ensinar habilidades que não estão no livro. A comentarista Juliana Santos aponta que "o livro é um apoio, não pode se encerrar nele mesmo". Ela explica que algumas escolas querem que os alunos façam todos os exercícios do livro, o que pode limitar o treinamento de diferentes habilidades. "O livro didático não é base de ensino, é apoio. Escolas e professores devem fazer uma curadoria de conteúdos". Ouça a análise completa: