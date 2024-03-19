Justifique sua resposta: você sabe o que um enunciado escolar pede?

Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos fala sobre enunciados. Na elaboração de atividades e tarefas escolares, são essas estruturas que indicam o que deve ser desenvolvido pelo aluno. Quando estruturados e interpretados de maneira correta, podem desafiar a inteligência dos alunos, fazendo-os construir conhecimento e desenvolverem a interpretação. Mas, afinal, você sabe identificar o que um enunciado está pedindo? Ouça a conversa completa!