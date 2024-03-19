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Meu Filho na Escola

Justifique sua resposta: você sabe o que um enunciado escolar pede?

Ouça as análises da comentarista Juliana Santos

Publicado em 19 de Março de 2024 às 17:46

Publicado em 

19 mar 2024 às 17:46
Dever de casa
Dever de casa Crédito: Pexels
Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos fala sobre enunciados. Na elaboração de atividades e tarefas escolares, são essas estruturas que indicam o que deve ser desenvolvido pelo aluno. Quando estruturados e interpretados de maneira correta, podem desafiar a inteligência dos alunos, fazendo-os construir conhecimento e desenvolverem a interpretação. Mas, afinal, você sabe identificar o que um enunciado está pedindo? Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 19-03-24

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