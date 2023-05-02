Intercâmbio no Ensino Médio: o que pais e estudantes precisam saber!

Muitos adolescentes entram no Ensino Médio e, além de pensar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), também demonstram o interesse de fazer um intercâmbio cultural em outro país, numa espécie de High School, que é justamente um programa de intercâmbio para os jovens que desejam estudar no exterior e aproveitar toda a experiência de um ensino médio internacional, além de poder conhecer novas pessoas, desenvolver maturidade e conhecimento cultural. Quais são os impactos da viagem para a educação dos intercambistas? Há mais mais ganhos ou mais perdas nesse tipo de experiência? A comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto nesta edição do Meu Filho Na Escola. Ouça a conversa completa!