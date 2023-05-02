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Meu Filho na Escola

Intercâmbio no Ensino Médio: o que pais e estudantes precisam saber!

Quem explica é a comentarista Juliana Santos

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 17:58

Publicado em 

02 mai 2023 às 17:58
Viagem internacional, passaporte, Europa
Viagem internacional, passaporte, Europa Crédito: Pixabay
Muitos adolescentes entram no Ensino Médio e, além de pensar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), também demonstram o interesse de fazer um intercâmbio cultural em outro país, numa espécie de High School, que é justamente um programa de intercâmbio para os jovens que desejam estudar no exterior e aproveitar toda a experiência de um ensino médio internacional, além de poder conhecer novas pessoas, desenvolver maturidade e conhecimento cultural. Quais são os impactos da viagem para a educação dos intercambistas? Há mais mais ganhos ou mais perdas nesse tipo de experiência? A comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto nesta edição do Meu Filho Na Escola. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 02-05-23

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