Inteligência Artificial nas escolas: os limites da tecnologia em sala de aula

A Inteligência Artificial (IA) na Educação. Na última semana foi destaque no noticiário a informação que o governo de São Paulo planeja implementar um projeto-piloto para utilizar uma plataforma de Inteligência Artificial, como o Chat GPT, nas atualizações do material digital usado por professores dos últimos anos do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e do ensino médio. O governo, por sua vez, nega que professores serão substituídos. Diante desse cenário, nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos aborda o tema. Ouça a conversa completa!