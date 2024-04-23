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Meu Filho na Escola

Inteligência Artificial nas escolas: os limites da tecnologia em sala de aula

A comentarista Juliana Santos fala sobre os impactos da tecnologia no aprendizado nas salas de aula

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 16:17

Publicado em 

23 abr 2024 às 16:17
inteligência artificial, IA, computador
Inteligência Artificial Crédito: Shutterstock
Meu Filho na Escola - 23-04-24
A Inteligência Artificial (IA) na Educação. Na última semana foi destaque no noticiário a informação que o governo de São Paulo planeja implementar um projeto-piloto para utilizar uma plataforma de Inteligência Artificial, como o Chat GPT, nas atualizações do material digital usado por professores dos últimos anos do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e do ensino médio. O governo, por sua vez, nega que professores serão substituídos. Diante desse cenário, nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos aborda o tema. Ouça a conversa completa!
Serviço: A comentarista também traz uma dica. É o "Sesi Lab Itinerante". Uma exposição gratuita interativa que reúne arte, ciência e tecnologia no Centro Cultural Sesi Jardim da Penha, na Capital. Clique aqui para mais detalhes.
Meu Filho na Escola - 23-04-24

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