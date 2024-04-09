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Meu Filho na Escola

Inep: 85% das universidades federais e 21% das particulares têm avaliação satisfatória em cursos superiores

Ouça a conversa completa com a comentarista Juliana Santos!

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 18:00

Publicado em 

09 abr 2024 às 18:00
Sala de aula
Sala de aula Crédito: Pixabay
O Inep divulgou o resultado da pesquisa de qualidade do ensino superior no Brasil. Os cursos e instituições avaliados variam a cada ano. E o CPC - conceito preliminar de curso - é o principal indicador da qualidade do ensino superior no país. Dá notas de 1 a 5 para os cursos, em que 1 e 2 são notas insuficientes e 5, a máxima. Para chegar às notas, o Inep leva em conta o desempenho dos alunos no Enade - exame feito no início e no fim da graduação -, a qualificação dos professores e recursos das instituições, como laboratórios. Também leva em conta a opinião dos estudantes quando fizeram o Enade. Quem fala sobre o assunto é a comentarista Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho na Escola. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 09-04-24

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