Inep: 85% das universidades federais e 21% das particulares têm avaliação satisfatória em cursos superiores

O Inep divulgou o resultado da pesquisa de qualidade do ensino superior no Brasil. Os cursos e instituições avaliados variam a cada ano. E o CPC - conceito preliminar de curso - é o principal indicador da qualidade do ensino superior no país. Dá notas de 1 a 5 para os cursos, em que 1 e 2 são notas insuficientes e 5, a máxima. Para chegar às notas, o Inep leva em conta o desempenho dos alunos no Enade - exame feito no início e no fim da graduação -, a qualificação dos professores e recursos das instituições, como laboratórios. Também leva em conta a opinião dos estudantes quando fizeram o Enade. Quem fala sobre o assunto é a comentarista Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho na Escola. Ouça a conversa completa!