Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho na Escola

Inep: 67% dos professores em formação estudam em cursos EAD

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 18:08

Publicado em 

08 out 2024 às 18:08
Ensino a distância é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta
Ensino a distância é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Shutterstock
Em 2023, nos cursos de formação de professor (como pedagogia e licenciaturas), 67% dos universitários estudavam à distância. Considerando apenas aqueles que ingressaram na graduação no ano passado, 81% optaram pela modalidade EAD. Os dados são do Censo da Educação Superior 2023, divulgado nesta quinta-feira (3) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC). É sobre esse assunto que a comentarista Juliana Santos trata nesta edição do "Meu Filho Na Escola". Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 08-10-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados