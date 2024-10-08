Inep: 67% dos professores em formação estudam em cursos EAD

Em 2023, nos cursos de formação de professor (como pedagogia e licenciaturas), 67% dos universitários estudavam à distância. Considerando apenas aqueles que ingressaram na graduação no ano passado, 81% optaram pela modalidade EAD. Os dados são do Censo da Educação Superior 2023, divulgado nesta quinta-feira (3) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC). É sobre esse assunto que a comentarista Juliana Santos trata nesta edição do "Meu Filho Na Escola". Ouça a conversa completa!