"IA" em sala de aula: professores e alunos estão preparados?

Educação e novas tecnologias. O avanço da inteligência artificial (IA) no ambiente escolar. Este é o tema em destaque no Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. A utilização dessas tecnologias promete soluções inovadoras para ensino e aprendizado, mas também suscita preocupações sobre a indispensável presença humana no processo educativo. Como a sala de aula, está configurada para este momento? Alunos e professores estão fazendo uso consciente? Ouça a conversa completa!