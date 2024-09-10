Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho na Escola

"IA" em sala de aula: professores e alunos estão preparados?

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 16:24

Publicado em 

10 set 2024 às 16:24
Inteligência Artificial pode ajudar professores em sala de aula?
Inteligência Artificial pode ajudar professores em sala de aula? Crédito: Pexels
Educação e novas tecnologias. O avanço da inteligência artificial (IA) no ambiente escolar. Este é o tema em destaque no Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. A utilização dessas tecnologias promete soluções inovadoras para ensino e aprendizado, mas também suscita preocupações sobre a indispensável presença humana no processo educativo. Como a sala de aula, está configurada para este momento? Alunos e professores estão fazendo uso consciente? Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 10-09-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como fica o tempo no feriado; Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral
José teve o pé queimado horas após o nascimento na Serra
Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia
Luciano Nogueira Souza, 23 anos, foi morto a tiros na tarde de terça-feira (2)
Após assassinato, operação prende chefe do tráfico e mais dois suspeitos em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados