Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho na Escola

Há benefícios do trabalho em grupo para estudantes?

As explicações são da comentarista Julian Santos

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 18:08

Publicado em 

14 jun 2022 às 18:08
Escola, sala de aula, trabalho em grupo
Escola, sala de aula, trabalho em grupo Crédito: CDC/Pexels
Nesta edição do Meu Filho na Escola, o tema com Juliana Santos é trabalho em grupo para estudantes. "Trabalhar em grupo de maneira colaborativa é uma das competências requeridas para este início de século. Contudo, há grandes desafios nessa proposta. Se de uma lado os professores precisam desenhar os trabalhos com intencionalidade para aprendizagem dos estudantes, de outro os pais ainda contam com dinâmicas de locomoção e ajustes de horários para que encontros presenciais aconteçam para que os trabalhos sejam feitos a contento", explica a comentarista. Ouça a conversa completa!
MEU FILHO NA ESCOLA - 14-06-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados