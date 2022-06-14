Há benefícios do trabalho em grupo para estudantes?

Nesta edição do Meu Filho na Escola, o tema com Juliana Santos é trabalho em grupo para estudantes. "Trabalhar em grupo de maneira colaborativa é uma das competências requeridas para este início de século. Contudo, há grandes desafios nessa proposta. Se de uma lado os professores precisam desenhar os trabalhos com intencionalidade para aprendizagem dos estudantes, de outro os pais ainda contam com dinâmicas de locomoção e ajustes de horários para que encontros presenciais aconteçam para que os trabalhos sejam feitos a contento", explica a comentarista. Ouça a conversa completa!