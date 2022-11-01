Fotos dos quadros são instrumentos de estudo? especialista explica!

Muitos alunos de todas as idades pedem para "tirar" foto do quadro. Quando eles têm organização para isso e usam como material de estudo não há problema algum. Para os menores são desaconselhados, sobretudo porque envolve as habilidades motoras para a escrita. A praticidade da "foto do quadro" precisa ser vista como objeto de mudança no comportamento do aluno que pode participar de um momento expositivo ou de resolução de problemas e ter o registro em um clique. Tema para Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho na Escola. Ouça a conversa completa.