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Meu Filho na Escola

Fotos dos quadros são instrumentos de estudo? especialista explica!

Ouça as explicações com  Juliana Santos

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 17:53

Publicado em 

01 nov 2022 às 17:53
Quadro
Quadro Crédito: Pixabay
Muitos alunos de todas as idades pedem para "tirar" foto do quadro. Quando eles têm organização para isso e usam como material de estudo não há problema algum. Para os menores são desaconselhados, sobretudo porque envolve as habilidades motoras para a escrita. A praticidade da "foto do quadro" precisa ser vista como objeto de mudança no comportamento do aluno que pode participar de um momento expositivo ou de resolução de problemas e ter o registro em um clique. Tema para Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho na Escola. Ouça a conversa completa.
Meu Filho na Escola - 01-11-22

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