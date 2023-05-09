Formação técnica dos jovens possibilita maior chance de emprego e carreira?

Jovens com ensino técnico têm mais chance de conquistar o primeiro emprego, além de maior possibilidade de ascensão profissional em relação aos que cursaram o segundo grau convencional. O curso técnico é uma modalidade de profissionalização que pode ser realizada pelos alunos durante o período do ensino médio ou após a conclusão do ensino básico. Nesta edição do Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto e aborda sua implicações na vida dos adolescentes. Ouça a conversa completa!