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Meu Filho na Escola

Formação técnica dos jovens possibilita maior chance de emprego e carreira?

Quem explica é a comentarista Juliana Santos

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 17:50

Publicado em 

09 mai 2023 às 17:50
Sala de aula
Sala de aula Crédito: Pixabay
Jovens com ensino técnico têm mais chance de conquistar o primeiro emprego, além de maior possibilidade de ascensão profissional em relação aos que cursaram o segundo grau convencional. O curso técnico é uma modalidade de profissionalização que pode ser realizada pelos alunos durante o período do ensino médio ou após a conclusão do ensino básico. Nesta edição do Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto e aborda sua implicações na vida dos adolescentes. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 09-05-23

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