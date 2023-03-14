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Meu Filho na Escola

Etarismo em universidade: entenda o que é e os impactos desse tipo de discriminação

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 14 de Março de 2023 às 17:51

Publicado em 

14 mar 2023 às 17:51
Sala de aula, escola, retomada das aulas
Sala de aula Crédito: Pexels
O etarismo ou velhofobia corresponde à discriminação por idade contra indivíduos ou grupos etários com base em estereótipos. Na última sexta-feira (10) viralizou um vídeo em que três calouras de Biomedicina da Universidade Unisagrado, em Bauru, no interior de São Paulo, debocharam de Patrícia Linares, de 44 anos, que também começou a estudar neste ano, por ela ser mais velha. Segundo a universidade, o caso está sendo tratado em âmbito institucional.
Meu Filho na Escola - 14-03-23
Patrícia explicou que decidiu cursar biomedicina, na Unisagrado, para buscar um recomeço profissional, após fechar uma loja que mantinha em Bauru. O caso dos ataques recebidos por ela ganharam grande repercussão nas redes sociais; apesar do preconceito sofrido, a universitária ressaltou que teve o apoio do marido, dos familiares e de pessoas nas redes sociais, que também relatam suas experiências com o preconceito. Tema para Juliana Santos, nesta edição do "Meu Filho Na Escola". Ouça a conversa completa!

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