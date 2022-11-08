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Meu Filho na Escola

Especialista analisa: intolerância avança em escolas e vira motivo de briga entre alunos

Ouça a conversa completa com a comentarista Juliana Santos

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 18:06

Publicado em 

08 nov 2022 às 18:06
Briga de alunos na escola, crianças brigando
Briga de alunos na escola, crianças brigando Crédito: Getty Images
Episódios de ofensas, agressões e racismo envolvendo estudantes surgiram em diversas escolas particulares pelo país na semana passada, logo após o resultado da eleição presidencial. Para especialistas, os educadores não só não podem ficar omissos como são fundamentais para a reconstrução desse Brasil dividido. Tema para Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho na Escola. "A tensão nas escolas pela divisão do país. Observamos casos de racismo e preconceito. A escola não está fora do mundo, mas precisa ser campo de conhecimento e debate pela diversidade e igualdade", explica. Ouça a conversa completa!
MEU FILHO NA ESCOLA - 08-11-22

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