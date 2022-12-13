Especialista analisa: afeto e diversão devem garantir as férias das crianças

Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos traz como destaque que os alunos estão mostrando fragilidade e aumentaram o casos com problemas de saúde mental. "Passamos pela pandemia, pela readaptação com a escola em 2022, os casos de violência, as tragédias e precisamos dar segurança a eles. As férias devem ter o maior tempo possível de relacionamento familiar, de histórias de vida, de conversas, passeios, atividades comuns, sem grandes terceirizações desse momento que é tão importante agora e para memórias futuras", explica. Ouça a conversa completa!