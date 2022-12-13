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Meu Filho na Escola

Especialista analisa: afeto e diversão devem garantir as férias das crianças

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 16:47

Publicado em 

13 dez 2022 às 16:47
Tela, crianças, celular, tablet, tecnologia
Férias, crianças Crédito: Pexels
Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos traz como destaque que os alunos estão mostrando fragilidade e aumentaram o casos com problemas de saúde mental. "Passamos pela pandemia, pela readaptação com a escola em 2022, os casos de violência, as tragédias e precisamos dar segurança a eles. As férias devem ter o maior tempo possível de relacionamento familiar, de histórias de vida, de conversas, passeios, atividades comuns, sem grandes terceirizações desse momento que é tão importante agora e para memórias futuras", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 13-12-22

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