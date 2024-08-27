Escolas e família têm dificuldade de identificar bullying?

Nos últimos dias foi destaque no noticiário mais uma trágica história em decorrência do bullying. O aluno bolsista de uma escola de elite de São Paulo relatou episódios de bullying para a família antes de morrer. "Fizeram chacota de mim por eu ser gay”, “Vontade de nunca mais pisar de novo. Me humilharam (na frente) da sala inteira. Eu não aguento mais. Eu fiquei trancado no banheiro por 50 minutos, chorando. Ficaram me humilhando" são algumas das mensagens enviadas pelo adolescente para a mãe. Os trechos foram divulgadas pela revista Piauí. Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. "Escola, família e comunidade precisam estar juntas para evitar o crescimento dessa prática", explica. Ouça a conversa completa!