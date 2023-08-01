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Meu Filho na Escola

Escola em Tempo Integral: entenda como é o programa e a sua importância

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 18:06

Publicado em 

01 ago 2023 às 18:06
Tecnologia e Escola
Escola Crédito: Pixabay
O Programa Escola em Tempo Integral, sancionado na segunda-feira (31) pelo presidente Lula (PT), prevê investir R$ 4 bilhões para aumentar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral na educação básica ainda em 2023. E como vai funcionar o programa? Na carga horária, as escolas terão carga horária igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Hoje, é de cerca de 4 horas diárias. Já em número de matrículas, a meta é ampliar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral ainda em 2023. Até 2026, o objetivo é chegar a 3,2 milhões de matrículas nesse formato. A comentarista Juliana Santos trata do assunto nesta edição do Meu Filho Na Escola. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 01-08-23

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