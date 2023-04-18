Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho na Escola

Escola do futuro: quais os valores da instituição que os pais devem se atentar?

Quem explica é a comentarista  Juliana Santos

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 18:03

Publicado em 

18 abr 2023 às 18:03
Pai e filha, aluna, escola, pais e alunos
Pai e filha, aluna, escola, pais e alunos Crédito: Getty Images
Educação, família e valores! Toda instituição tem seus valores que requerem atitudes que sejam condizentes com eles. Por isso, é hora de analisar quais os valores que estão dando suporte à formação das crianças e adolescentes. A família escolhe, ou deveria escolher, uma escola que reflita os seus valores. Assim, se estabelecem as parcerias para educação e desenvolvimento das pessoas. Este é o assunto em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 18-04-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hemoes de Vitória não terá atendimento neste sábado (6)
Jogadoras da Seleção brasileira de Futebol Feminino de 1988 posada. Em pé: Pelezinha, Suzana, Lica, Flordelis, Suzy, Simone, Elane e Fia. Agachadas: Russa, Roseli, Fanta, Michael Jackson, Marcinha, Sandra e Sissi..
Lula sanciona lei da Copa do Mundo Feminina e reconhece pioneiras
Encontro de brechós com peças a partir de R$ 10 tem edição inédita em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados