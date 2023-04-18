Escola do futuro: quais os valores da instituição que os pais devem se atentar?

Educação, família e valores! Toda instituição tem seus valores que requerem atitudes que sejam condizentes com eles. Por isso, é hora de analisar quais os valores que estão dando suporte à formação das crianças e adolescentes. A família escolhe, ou deveria escolher, uma escola que reflita os seus valores. Assim, se estabelecem as parcerias para educação e desenvolvimento das pessoas. Este é o assunto em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!