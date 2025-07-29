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Meu Filho na Escola

Entenda a polêmica: nova lei permite veto de pais a ensino de gênero

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 29 de Julho de 2025 às 17:52

Publicado em 

29 jul 2025 às 17:52
Escola, sala de aula, educação
Escola, sala de aula, educação Crédito: Getty Images
O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (União), promulgou uma lei que autoriza os pais a vedarem a participação dos filhos em "atividades pedagógicas de gênero" nas escolas do Estado. A normativa foi publicada na edição de segunda-feira (21) do Diário do Legislativo estadual. A promulgação da Lei 12.479/2025, pelo presidente da Ales, ocorreu após o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), não ter se manifestado sobre a sanção ou veto à matéria aprovada pelos deputados em sessão plenária de 24 de junho deste ano. O texto original da proposta é de autoria do deputado Alcântaro Filho (Republicanos). Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 29-07-25

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