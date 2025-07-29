Entenda a polêmica: nova lei permite veto de pais a ensino de gênero

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (União), promulgou uma lei que autoriza os pais a vedarem a participação dos filhos em "atividades pedagógicas de gênero" nas escolas do Estado. A normativa foi publicada na edição de segunda-feira (21) do Diário do Legislativo estadual. A promulgação da Lei 12.479/2025, pelo presidente da Ales, ocorreu após o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), não ter se manifestado sobre a sanção ou veto à matéria aprovada pelos deputados em sessão plenária de 24 de junho deste ano. O texto original da proposta é de autoria do deputado Alcântaro Filho (Republicanos). Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!