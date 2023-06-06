'Enem é importante ferramenta, mas não a única forma de avaliar estudantes', explica educadora

Porta de entrada para muitas faculdades públicas e privadas, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mexe, muitas vezes, não apenas com o estudante, com toda a família do candidato. A prova tem caráter interpretativo e é muita exaustiva, por isso as escolas fazem tantos treinamentos com os estudantes para que possam conseguir fazer o exame. Esses treinamentos não garantem que os resultados sejam satisfatórios para todos, uma vez que somos tão diferentes e respondemos de formas diversas aos testes. Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!