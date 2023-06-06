Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho na Escola

'Enem é importante ferramenta, mas não a única forma de avaliar estudantes', explica educadora

Ouça a conversa completa com a comentarista Juliana Santos

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 17:48

Publicado em 

06 jun 2023 às 17:48
Enem
Enem Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Porta de entrada para muitas faculdades públicas e privadas, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mexe, muitas vezes, não apenas com o estudante, com toda a família do candidato. A prova tem caráter interpretativo e é muita exaustiva, por isso as escolas fazem tantos treinamentos com os estudantes para que possam conseguir fazer o exame. Esses treinamentos não garantem que os resultados sejam satisfatórios para todos, uma vez que somos tão diferentes e respondemos de formas diversas aos testes. Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 06-06-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados