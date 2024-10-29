Enem chegando: o que você precisa saber nessa reta final!

Agora é reta final! O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será realizado nos domingos dias 03 e 10 de novembro. O Enem é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, utilizado por instituições públicas e privadas como critério de seleção, além de ser um requisito para programas governamentais de auxílio estudantil. Não há como se inscrever no Sisu, no Prouni e no Fies sem ter feito o Enem. Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos traz as orientações sobre como se preparar para a prova. Ouça a conversa completa!