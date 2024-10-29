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Meu Filho na Escola

Enem chegando: o que você precisa saber nessa reta final!

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 17:32

Publicado em 

29 out 2024 às 17:32
Enem
Enem Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Agora é reta final! O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será realizado nos domingos dias 03 e 10 de novembro. O Enem é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, utilizado por instituições públicas e privadas como critério de seleção, além de ser um requisito para programas governamentais de auxílio estudantil. Não há como se inscrever no Sisu, no Prouni e no Fies sem ter feito o Enem. Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos traz as orientações sobre como se preparar para a prova. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 29-10-24

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