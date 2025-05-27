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Meu Filho na Escola

Enem 2025: tudo o que você precisa de saber sobre o Exame neste ano!

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 27 de Maio de 2025 às 17:29

Publicado em 

27 mai 2025 às 17:29
Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Shutterstock
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começaram na segunda-feira (26) e vão até 6 de junho. A edição traz novidades para estudantes do 3º ano do ensino médio e para quem busca certificação para a etapa de ensino. Na maior parte do país, as provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro. A exceção é para os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro. Todos os candidatos devem se inscrever de 26 de maio a 6 de junho pelo site enem.inep.gov.br/participante/. Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto e elenca as novidades do Exame nesse ano. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 27-05-25

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