Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho na Escola

Enem 2024: primeiro dia de prova já foi; como me preparar para o segundo?

As dicas são da comentarista Juliana Santos!

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 17:11

Publicado em 

05 nov 2024 às 17:11
Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Shutterstock
O primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foi realizado no domingo (3). No próximo domingo (10), os participantes fazem as provas de Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento. Os portões abrem ao meio-dia e fecham a uma hora da tarde, no horário de Brasília. E como me preparar para o segundo dia? Se eu o candidato acha que não foi bem no primeiro dia, vale a pena fazer o segundo? Essas e outras questões a comentarista Juliana Santos trata nesta edição do Meu Filho Na Escola. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meu Filho Na Escola - 05-11-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados