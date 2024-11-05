Enem 2024: primeiro dia de prova já foi; como me preparar para o segundo?

O primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foi realizado no domingo (3). No próximo domingo (10), os participantes fazem as provas de Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento. Os portões abrem ao meio-dia e fecham a uma hora da tarde, no horário de Brasília. E como me preparar para o segundo dia? Se eu o candidato acha que não foi bem no primeiro dia, vale a pena fazer o segundo? Essas e outras questões a comentarista Juliana Santos trata nesta edição do Meu Filho Na Escola. Ouça a conversa completa!