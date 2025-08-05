EAD ou presencial: especialista explica diferenças de modelos de ensino no país

Todo ano, desde 2019, a educação à distância (EAD) é a modalidade mais escolhida por quem ingressa no ensino superior. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2023, foram 3,3 milhões de novos estudantes em EAD, versus 1,67 milhão na modalidade presencial. Em maio, saiu marco regulatório do EAD. Mas quem é o aluno que cursa o EAD? Quais as dificuldades enfrentadas para cursar o presencial? O marco traz quais impactos? Este é o assunto em destaque nesta edição de Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!