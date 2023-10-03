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Meu Filho na Escola

É possível aprender a ser inteligente? Especialista explica!

Ouça as análises da comentarista Juliana Santos

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 18:00

Publicado em 

03 out 2023 às 18:00
inteligência
inteligência Crédito: pexels
No dicionário da Psicologia, pode-se entender inteligência como "a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência e adaptar-se ao ambiente". Mas, afinal, por se tratar de uma habilidade, é possível aprendê-la? É nessa hora que entra a importância da diversificação de metodologias e avaliação na educação.
Nesta edição de Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos explica quais são os tipos de inteligência e quais são os estilos de aprendizagem. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 03-10-23

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