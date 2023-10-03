É possível aprender a ser inteligente? Especialista explica!

No dicionário da Psicologia, pode-se entender inteligência como "a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência e adaptar-se ao ambiente". Mas, afinal, por se tratar de uma habilidade, é possível aprendê-la? É nessa hora que entra a importância da diversificação de metodologias e avaliação na educação.
Nesta edição de Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos explica quais são os tipos de inteligência e quais são os estilos de aprendizagem. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 03-10-23