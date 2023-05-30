É o fim do dever de casa? Escolas no país questionam modelo tradicional

Parte da cultura escolar brasileira, o dever de casa, é defendido com argumentos que passam pelo estímulo ao envolvimento dos pais na formação escolar da criança e o incentivo para o desenvolvimento de autonomia e senso de responsabilidade dos estudantes. Mas a expansão do ensino integral, a busca por tornar o processo de aprendizagem mais atraente e o reconhecimento da existência de realidades desiguais entre os alunos têm levado ao crescimento de uma corrente que propõe a abolição dessa prática da rotina das escolas. Estamos diante do "fim" do modelo do dever de casa? Tema para Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho na Escola. Ouça a conversa completa!