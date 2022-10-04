Dia do Professor está chegando: aluno pode dar presente ou não?

No Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, é muito comum que alunos decidam homenagear seus mestres e levem algum tipo de lembrança, presente. Mas essa iniciativa é considerada adequada na relação aluno-professor? "É muito gostoso receber e dar presentes, sobretudo, porque demonstra valorização da pessoa e do profissional. Mas é preciso ter cuidado com as ideias de grupo para presente. As disputas que podem gerar entre os alunos. Não podemos transformar um momento carinhoso de professor-aluno em uma exibição de recursos", explica a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!