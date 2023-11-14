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Meu Filho na Escola

Dia da Alfabetização: 5,6% da população brasileira não sabe ler nem escrever

Ouça as análises da comentarista Juliana Santos

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 17:54

Publicado em 

14 nov 2023 às 17:54
Criança lendo
Criança lendo Crédito: Pexels
Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos fala sobre o Dia da Alfabetização, comemorado nesta terça (14). A data lembra a importância do combate ao analfabetismo e ao analfabetismo funcional. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, 5,6% da população brasileira é considerada analfabeta. O número corresponde a quase 10 milhões de brasileiros. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 14-11-23

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