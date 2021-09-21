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Meu Filho na Escola

Dever de casa: como ajudar o filho nessa hora?

Ouça as orientações de Juliana Santos

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:49

Publicado em 

21 set 2021 às 17:49
Dever de casa
Dever de casa Crédito: Pexels
É hora do dever de casa! Nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos traz as orientações sobre como ajudar os filhos nesse momento. Entre as principais dúvidas que chegam aos pais estão, por exemplo: afinal, escola precisa ter dever de casa sempre? Quando não temos ninguém para ajudar no dever de casa o que fazer? Como exigir mais dever de casa para que as crianças fiquem sempre ocupadas? Como ajudar quando não sabemos ajudar a fazer o dever? Ouça as explicações da comentarista!
Meu Filho na Escola - 21/09/2021

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