Dever de casa: como ajudar o filho nessa hora?

É hora do dever de casa! Nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos traz as orientações sobre como ajudar os filhos nesse momento. Entre as principais dúvidas que chegam aos pais estão, por exemplo: afinal, escola precisa ter dever de casa sempre? Quando não temos ninguém para ajudar no dever de casa o que fazer? Como exigir mais dever de casa para que as crianças fiquem sempre ocupadas? Como ajudar quando não sabemos ajudar a fazer o dever? Ouça as explicações da comentarista!