Desafios e experiências de estudantes mais velhos no ensino superior

Com a maior expectativa e qualidade de vida no mundo todo, a idade já não se mostra mais como um empecilho para a realização de sonhos, incluindo, entrar numa faculdade. Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Adultos aprendem e se preparam para avaliações da mesma forma?

"A aprendizagem de adultos deve levar em conta seu repertório, seu estilo de aprendizagem e a aplicação de conhecimentos. O tempo e a velocidade podem ser diferentes, por isso a diversificação de metodologias é ainda mais necessária. Para grandes avaliações, os adultos tendem a ler muito mais os conteúdos, mas é preciso que resolvam questões dos processos seletivos para que compreendam o 'jeitinho' da prova", explica. Ouça a conversa completa!