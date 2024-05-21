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Meu FIlho na Escola

Desafios e experiências de estudantes mais velhos no ensino superior

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 21 de Maio de 2024 às 16:22

Publicado em 

21 mai 2024 às 16:22
Adulto na faculdade
Adulto na faculdade Crédito: Pexels
Com a maior expectativa e qualidade de vida no mundo todo, a idade já não se mostra mais como um empecilho para a realização de sonhos, incluindo, entrar numa faculdade. Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Adultos aprendem e se preparam para avaliações da mesma forma?
"A aprendizagem de adultos deve levar em conta seu repertório, seu estilo de aprendizagem e a aplicação de conhecimentos. O tempo e a velocidade podem ser diferentes, por isso a diversificação de metodologias é ainda mais necessária. Para grandes avaliações, os adultos tendem a ler muito mais os conteúdos, mas é preciso que resolvam questões dos processos seletivos para que compreendam o 'jeitinho' da prova", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 21-05-24

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