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Meu Filho Na Escola

Dá pra usar tecnologias na escola, sem celular? Especialista analisa!

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 18:00

Publicado em 

11 fev 2025 às 18:00
Pelo projeto de lei, haverá exceções para o uso do celular nas escolas
Celular, escola Crédito: MCTI/Divulgação
O ano letivo começou com a restrição do uso de celulares nas escolas públicas e privadas do país. A determinação é da Lei Federal 15.100, sancionada no início de janeiro deste ano, e que procura limitar o uso de dispositivos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e privadas, tanto nas salas de aula quanto no recreio e intervalos, mas permite o uso pedagógico. Mas, afinal, é a internet o único significado de tecnologia no ambiente escolar? Será que estamos usando a tecnologia com desenvolvimento de pensamento? Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 11-02-25

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