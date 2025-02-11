Dá pra usar tecnologias na escola, sem celular? Especialista analisa!

O ano letivo começou com a restrição do uso de celulares nas escolas públicas e privadas do país. A determinação é da Lei Federal 15.100, sancionada no início de janeiro deste ano, e que procura limitar o uso de dispositivos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e privadas, tanto nas salas de aula quanto no recreio e intervalos, mas permite o uso pedagógico. Mas, afinal, é a internet o único significado de tecnologia no ambiente escolar? Será que estamos usando a tecnologia com desenvolvimento de pensamento? Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!